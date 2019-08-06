Глава ДПСУ попереджає про звільнення 100% персоналу підрозділів, де виявлять корупцію

Очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зазначив, що вимагає від керівників усіх рівнів активізувати всі наявні ресурси на боротьбу з контрабандою та викривати осіб і канали протиправної діяльності.

Про це голова Держприкордонслужби зазначив під час відеоселекторної наради з керівниками регіональних управлінь та прикордонних загонів, інформує пресслужба МВС.

Зокрема, він наголосив на неприпустимості існування сталих каналів незаконного переміщення товарів на ділянках відділів прикордонної служби.

«Вимагаю від керівників усіх рівнів активізувати всі наявні ресурси на боротьбу з контрабандою та викривати осіб і канали протиправної діяльності», - сказав очільник ДПСУ.

Він також наголосив на необхідності активної роботи оперативних підрозділів і підрозділів внутрішньої та власної безпеки, системного застосування малої та безпілотної авіації.

Дейнеко поінформував, що особисто раптово перевірятиме ділянки різних прикордонних підрозділів, аби переконатися, чи не вводять в оману керівники на місцях.

Уточнюється, що "в разі підтвердження фактів протиправної діяльності чи порушення режиму кордону, вони нестимуть всю повноту відповідальності".

Голова Держприкордонслужби закликав "ні в якому разі не приховувати жодних правопорушень, ретельно перевірити спроможність виконання завдань посадовими особами на найбільш відповідальних напрямках".

Дейнеко окремо наголосив на вимозі прискіпливого ставлення до призначення осіб на відповідальні посади та на напрямках зосередження основних зусиль.

Водночас, він акцентував увагу на викритті спроб переміщення товарів у пунктах пропуску, особливо на західній ділянці кордону.

«Затримання в пунктах пропуску свідчать про те, що злочинні елементи не полишають спроб незаконно перемістити товари», - сказав він.

Дейнеко додав, що у разі доведення причетності до протиправної діяльності особового складу, чи унеможливлення викорінення сталих схем може бути прийняте принципове рішення по заміні 100% персоналу окремих підрозділів.

«За всіма фактами проводитимуться службові розслідування і винні особи притягуватимуться до відповідальності, а у разі доведення корупційної складової - будуть поінформовані правоохоронні органи. При цьому наголошу, що з фігурантами розслідувань проводитимуться заходи з використанням поліграфу», - зауважив очільник Державної прикордонної служби України.

Фото: пресслужба ДПСУ