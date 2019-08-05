Окружний адмінсуд Києва скасував наказ Генпрокуратури про притягнення колишнього старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ Дмитра Суса до дисциплінарної відповідальності.

Відповідні скан-копії судового рішення оприлюднив у Facebook адвокат Роман Маселко.

Зокрема, у тексті ухвали зазначається, що Сус просив суд скасувати наказ ГПУ від 13 квітня 2017 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Уточнюється, що через цей наказ Суса було звільнено із займаної посади.

"Окружний адміністративний суд Києва вирішив: адміністративний позов Суса Дмитра Миколайовича задовольнити. Визнати протиправним та скасувати наказ Генеральної прокуратури України від 13.04.2017 №04-дц про притягнення Суса Дмитра Миколайовича до дисциплінарної відповідальності", - йдеться у документі.

Окружний адмінсуд скасував наказ, через який звільнили прокурора Суса / Фото: Roman Maselko, Facebook

Окрім того, суд ухвалив стягнути на користь Суса 640 гривень сплаченого судового збору за рахунок бюджетних асигнувань Генеральної прокуратури України.

Ухвалу виніс суддя Окружного адміністративного суду Києва Руслан Арсірій.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня 2017 року ГПУ підтвердила, що старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ Дмитра Суса звільнили за надання неправдивої інформації під час декларування майна.

У наказі про звільнення Суса зазначалося, що його притягнуто до дисциплінарної відповідальності у зв'язку з невідповідністю його майнового стану доходам, отриманим із законних джерел, і недостовірним декларуванням ним свого майна.

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Причиною звільнення прокурора також називалося систематичне грубе порушенням ним законів щодо запобігання корупції та про прокуратуру, а також правил прокурорської етики і здійснення ним дій, що порочать звання прокурора, які можуть викликати сумнів у його чесності та непідкупності органів прокуратури.

Наказ про звільнення Дмитра Суса датований 13 квітня і підписаний генпрокурором Юрієм Луценком.

Дмитро Сус був призначений старшим слідчим з особливо важливих справ 6-го відділу з розслідування кримінальних проваджень Департаменту з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури 30 листопада 2016 року. До цього призначення він працював у департаменті з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури.