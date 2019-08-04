Суддя з Полтави заявила про погрози на свою адресу

Відома своєю боротьбою з корупцією у судовій системі суддя Октябрського суду Полтави Лариса Гольник розповіла, що упродовж дня вона отримала декілька повідомлень від різних людей про те, що їй варто подбати про власну безпеку.

Таку інформацію суддя поширила на свій сторінці у Facebook.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, утиски суддя стала відчувати після оприлюднення відеозаписів, зроблених прихованою камерою, на яких видно, як міський голова та його колишній заступник Дмитро Трихна натякають їй на хабар. З того часу ось уже шостий рік Гольник чиняться всілякі перепони в роботі, а восени 2017 року незручну для корупціонерів суддю побили невідомі, напавши на неї в парку, коли вона поверталася додому. Злочин так і залишився нерозкритим, певний час за нею навіть була закріплена охорона.

Наразі Лариса Гольник бере участь у конкурсі до Вищої ради правосуддя.

"Родзинкою мого проходження [конкурсу, - ред.] став привіт від Струкова. Він з власної ініціативи надіслав конкурсній комісії негативну характеристику на мене з доданням стосу якихось документів. У характеристиці людина, котра чотири рази не з'явилася на кваліфікаційне оцінювання, робить безапеляційний висновок про мою (не свою) невідповідність займаній посаді судді. При цьому документ не містив дати складання, а отже є недійсним" - сповістила раніше Гольник у Facebook.