Суддя з Полтави заявила про погрози на свою адресу
Таку інформацію суддя поширила на свій сторінці у Facebook.
Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, утиски суддя стала відчувати після оприлюднення відеозаписів, зроблених прихованою камерою, на яких видно, як міський голова та його колишній заступник Дмитро Трихна натякають їй на хабар. З того часу ось уже шостий рік Гольник чиняться всілякі перепони в роботі, а восени 2017 року незручну для корупціонерів суддю побили невідомі, напавши на неї в парку, коли вона поверталася додому. Злочин так і залишився нерозкритим, певний час за нею навіть була закріплена охорона.
Наразі Лариса Гольник бере участь у конкурсі до Вищої ради правосуддя.
"Родзинкою мого проходження [конкурсу, - ред.] став привіт від Струкова. Він з власної ініціативи надіслав конкурсній комісії негативну характеристику на мене з доданням стосу якихось документів. У характеристиці людина, котра чотири рази не з'явилася на кваліфікаційне оцінювання, робить безапеляційний висновок про мою (не свою) невідповідність займаній посаді судді. При цьому документ не містив дати складання, а отже є недійсним" - сповістила раніше Гольник у Facebook.