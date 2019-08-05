Супрун vs “бояришник”: виробники аптечних настоянок платитимуть акциз

Міністерство охорони здоров'я не надаватиме квот на продаж етилового спирту для виробників спиртових настоянок з лікарських рослин.

Про це в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

"Продаж спирту регулюється і на фармацевтичному ринку також. Міністерство охорони здоров'я України визначає квоти для виробництва різноманітних лікарських засобів. І ми отримуємо запити збільшити квоти для виробників настоянок, які позиціонують себе лікарськими засобами. Аби припинити використання ліків як доступного “алкоголю”, МОЗ України припинить видавати квоти на продаж етилового спирту виробникам настоянок. Вже готовий відповідний проєкт постанови. Виробники спиртовмісних настоянок будуть купувати спирт і платити акциз, як це роблять, наприклад, виробники горілчаних напоїв. А ліки залишаться ліками", - написала Супрун.

Вона згадала одну з популярних настоянок, якою іноді замінюють алкогольні напої, - настоянка глоду, або "бояришника", та наголосила, що для того, щоб щось стало ліками, потрібно не тільки виділити корисну активну речовину, а провести низку досліджень та клінічних випробувань.

Натомість такі препарати як настоянки в США та Канаді раніше належали до біологічно активних речовин, а зараз маркуються як препарати альтернативної медицини.

Очільниця МОЗ порадила також прихильникам лікування рослинними препаратами краще заварювати чай з листя та плодів глоду або робити з плодів фруктове желе чи оцет, аніж споживати спиртові настої з лікувальною метою.