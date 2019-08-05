ГПУ приховує від сім’ї Гандзюк справу Павловського – активісти

Прокуратура приховує від сім’ї Гандзюк справу Павловського.

Про це повідомляє у Facebook громадська ініціатива «Хто замовив Катю Гандзюк?».

«24.07 обвинувальний акт з угодою Павловському надійшов до Херсонського міського суду. Так зазначено на сайті суду. Але про це жодним чином прокуратура не повідомляла потерпілим», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що батько Катерини, Віктор Гандзюк, не бачив цю угоду і не давав на неї згоду. Тому 5 серпня подав заяву про дотримання прав потерпілого.

«Суд не може затверджувати угоду з Павловським, якщо сторона потерпілих не давала на це своєї згоди. Для працівників Генпрокуратури без юридичної освіти наголошуємо, що затвердження будь-яких угод без згоди потерпілих - неможливе. Потерпілі не давали жодної згоди на подібну угоду. Вони навіть її не бачили», - наголошують активісти.

У Херсонському міському суді Віктор Гандзюк отримав інформацію, що сьогодні надійшла ухвала Верховного суду про зміну підсудності у справі. Справу направлять до Приморського районного суду м. Одеси. Тобто всі ці ж питання постануть вже там.

Активісти закликають журналістів не спускати очей з цієї справи і не дати Павловському позбутися відповідальності за вчинений злочин.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня 2018 року активістку, в.о. керуючого справами виконкому Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей: а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

16 травня Верховний суд передав справу щодо обвинувачуваних у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міськсуду Херсонської області до Покровського райсуду Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох із п'яти обвинувачених.

6 червня оголошено вироки виконавцям нападу: підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, пособників Володимира Васяновича і В’ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

Усі п'ятеро повністю визнали свою провину. Вирок суду набрав законної сили 5 серпня.

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Активісти помітили Ігоря Павловського, підозрюваного у справі про вбивство Гандзюк, на футбольному матчі в Одесі. У Генпрокуратурі повідомляли, що передали до суду обвинувальний акт стосовно Павловського.