Батько Гандзюк подав заяву до суду як потерпілий у справі Павловського

"Сьогодні подав до Херсонського міського суду заяву про дотримання моїх прав як потерпілого у справі Павловського", - повідомив Гандзюк.

Є інформація, що прокуратура збирається затвердити угоду без згоди з батьком Гандзюк.

"Мені прокуратура ніякої угоди не показувала і взагалі інформація по Павловському для мене і мого адвоката закрита", - додав Гандзюк.

В Херсонському суді він дізнався, що справу передали в Приморський суд міста Одеси, за клопотанням Верховного суду.

На думку Гандзюк, Генпрокуратура продовжує розвалювати справу про вбивство його доньки Катерини.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня 2018 року активістку, в.о. керуючого справами виконкому Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей: а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня стало відомо, що підозру Мангеру змінили на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, яких підозрюють у нападі на Гандзюк.

16 травня Верховний суд передав справу щодо обвинувачуваних у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міськсуду Херсонської області до Покровського райсуду Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох із п'яти обвинувачених.

5 серпня було повідомлено, що вирок суду стосовно 5 осіб, яких засуджено до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, набрав чинності.

Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського - фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Фото: www.facebook.com/Віктор Гандзюк