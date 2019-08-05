Вирок п’ятьом нападникам на Гандзюк набув законної сили

Вирок суду щодо 5 осіб, яких засуджено до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, набрав законної сили.

Про це у Twitter повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

"Вирок Покровського районного суду Дніпропетровської області, відповідно до якого п’ять осіб засуджено до позбавлення волі за вчинення нападу на К.Гандзюк, набрав законної сили та звернутий до виконання", - зазначила вона.

Як повідомлялося, 6 червня у Покровському міськрайонному суді Дніпропетровської області оголошено вироки виконавцям нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Зокрема, підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, пособників Володимира Васяновича і В’ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

Усі п'ятеро повністю визнали свою провину в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого способом, що має характер особливого мучення, групою осіб, на замовлення, з метою залякування потерпілого, що спричинило смерть потерпілого.

Вони надали усі показання, сприяли розкриттю злочину і щиро розкаялися у його скоєнні.

31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла декілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей: а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня стало відомо, що підозру Мангеру змінили - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, яких підозрюють у нападі на Гандзюк.

16 травня Верховний суд передав справу щодо обвинувачуваних у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міськсуду Херсонської області до Покровського райсуду Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох із п'яти обвинувачених.