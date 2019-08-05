У команді Зеленського не хочуть знімати заборону на “Одноклассники” і “Вконтакте”

Радник Президента України Михайло Федоров вважає, що на даному етапі відкривати доступ до російських соціальних мереж не варто, оскільки там багато контенту, який має негативний вплив на українців.

Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

«Можу сказати свою особисту думку. Я б не рекомендував знімати блок з «Одноклассники» і «Вконтакте», тому що не бачу в цьому доцільності. Там досить багато контенту, який негативно впливає на українців », - сказав Федоров.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде продовжений термін таких санкцій, він зазначив: «Я б рекомендував. На жаль, «Вконтакте» стало спецоперацією Росії проти України. Після зміни Павла Дурова це очевидно».

Як повідомлялося, у травні 2017 року тодішній Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції на три роки щодо російської інтернет-компанії «Яндекс», а також Mail.Ru Group, соцмереж «Вконтакте», «Одноклассники».