Супрун нагадує, без яких 10 щеплень можуть не пустити до школи

Супрун нагадує, без яких 10 щеплень можуть не пустити до школи

Укрінформ
В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нагадує, що перед початком навчального року слід обов'язково відвідати з дитиною сімейного лікаря та перевірити наявність обов’язкових щеплень, передбачених Календарем.

Про це вона нагадує на своїй сторінці у Facebook.

"Це вакцини від 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції. Адже державні навчальні заклади можуть забороняти відвідування занять тим дітям, які не отримали необхідні щеплення за Календарем профілактичних щеплень", - наголошується в дописі.

На думку автора, не можна протиставляти індивідуальне право відмовитися від щеплення суспільному інтересу та безпеці інших дітей. Вакцини, передбачені Календарем щеплень, можна отримати безоплатно у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта.

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Супрун наголошує, що вакцини — єдиний надійний спосіб захиститися від багатьох небезпечних хвороб. "Немає раціональних підстав ризикувати своїм здоров’ям та здоров’ям своєї дитини та набувати імунітет, “перехворівши”, коли маємо 100% забезпечення якісними та безоплатними вакцинами", - написала вона.

Очільниця МОЗ радить ознайомитися з відповідями на поширені питання щодо вакцинації лікаря-інфекціоніста Федора Лапія в рамках нової кампанії Міністерство охорони здоров'я України “Запитай у лікаря”, а також де можна зробити щеплення, перевірити наявність вакцин у певному регіоні. Спростування поширених міфів про вакцинацію https://goo.gl/QbNpqo

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