МОЗ радить до вересня зробити щеплення від кору

За тиждень на кір захворіло 214 людей, з яких 104 - діти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 30-го тижня 2019 року на кір захворіли 214 людей — 110 дорослих і 104 дитини. Щеплення — єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.", - йдеться у повідомленні.

Із 19 до 26 липня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Києві (28 хворих: 17 дорослих і 11 дітей), Київській (21: 12 дорослих і 9 дітей), Хмельницькій (18: 6 дорослих і 12 дітей), Одеській (17: 7 дорослих і 10 дітей) та Вінницькій (17: 6 дорослих і 11 дітей) областях.

У МОЗ наголосили що зменшення кількості захворювань влітку відбувається завжди, щороку кількість випадків захворювання зростає з початком навчального року. Саме тому важливо зробити щеплення від кору до вересня.

З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 26 липня 2019 р.) на кір захворіли 56 594 людей — 26 602 дорослих і 29 992 дитини, а від ускладнень кору померли 18 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли майже 115 тис. людей, 39 з яких померли.