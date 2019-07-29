Реакція на вакцину є лише у двох дітей із тисячі щеплених - ЦГЗ

Реакція на вакцину, як то біль, температура, припухлість, є звичайним явищем, що доводить дію вакцини і формування імунітету. Це спостерігається у двох дітей із тисячі щеплених, а статистика захворюваності серед нещеплених - вища.

Про це на брифінгу сказав директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Такі випадки стаються від двох на тисячу щеплених дітей, в той час як смертність перевищує ризики. Коли ми говоримо про вибір вакцинації чи невакцинації, ми повинні пам'ятати, що ми хочемо в результаті отримати: чи ми хочемо отримати дитину, яка може мати в дуже рідкісних випадках температуру 37,5 - 38 протягом 3-4 днів; чи ми хочемо, не дай бог, мати дитину, яка захворіє на серйозне захворювання, яке матиме значно серйозніші наслідки. Ми зараз посилюємо інформацію для батьків стосовно того, що реакція на вакцинацію повинна відбуватися в тих межах, які описує інструкція. І медпрацівники знають, яким чином допомогти, якщо така реакція з'являється. Але насправді це показник того, що вакцина почала діяти", - сказав Курпіта.

Як додала на брифінгу Супрун, медпрацівники, що вакцинують дітей, повинні пояснювати батькам які можуть бути реакції у дитини, на які симптоми звертати увагу, а які є поза нормою.