Сьогодні - День Повітряних Сил ЗСУ

День Повітряних Сил ЗСУ відзначається згідно з Указом Президента від 27 червня 2007 року у першу неділю серпня. Історія світової авіації тісно пов’язана з українською землею.

Тут творили конструктор одного з перших літаків, що піднявся у повітря, Олександр Можайський, засновник теорії ракетобудування Микола Кибальчич, творець бойових ракет Олександр Засядько. Імена киян Ігоря Сікорського та Дмитра Григоровича стали всесвітньо відомими завдяки збудованими літальними апаратами. Безстрашні українські льотчики-аси Костянтин Арцеулов і Володимир Дибовський зуміли «приборкати» пострах перших авіаторів – штопор.

Мужній і талановитий пілот Євграф Крутень заклав підвалини тактики винищувальної авіації, на які спираються і сьогоднішні прийоми повітряного бою. В Одесі промисловцем Артуром Анатра був створений один із перших у Російській імперії авіаційних заводів.

Після розпаду Радянського Союзу і проголошення у 1991 році незалежності, Україна успадкувала одне із найпотужніших у Європі авіаційних угруповань із сучасними літальними апаратами. На базі цього угруповання 17 березня 1992 року були створені Повітряні Сили України.

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Нині до складу Повітряних Сил входять бомбардувальна, винищувальна, штурмова, розвідувальна, транспортна авіація та зенітні, ракетні та радіотехнічні війська. Разом з тим, до них входять окремі військові частини і підрозділи спеціальних військ – розвідувальних, інженерних, радіаційних, хімічних і бактеріологічного захисту, зв’язку, автоматизованих систем управління та радіотехнічного забезпечення, радіоелектронної боротьби, метеорологічного забезпечення, частини матеріально-технічного і медичного забезпечення та інші.

Підготовка фахівців для Повітряних Сил здійснюється в Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. На озброєнні Повітряних Сил знаходяться літаки МІГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Іл-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ту-134, вертольоти Мі-8, Мі-9, зенітні ракетні комплекси С-300 та «Бук» різних модифікацій. Загальна чисельність особового складу - близько 50 тис. чоловік.

Президент Володимир Зеленський привітав особовий склад і ветеранів Повітряних Сил ЗСУ з професійним святом.

Вітання оприлюднене на сайті глави держави.

“Шановні воїни Повітряних Сил! Дорогі ветерани! Вітаю вас із професійним святом захисників українського неба – Днем Повітряних Сил Збройних Сил України. Це свято мужніх людей, які вдень і вночі боронять повітряний простір Вітчизни, в складних умовах здійснюють бойові й навчальні вильоти, майстерно та оперативно перекидають повітрям на далекі відстані військовослужбовців, озброєння і техніку”, - ідеться у привітанні.

Президент Зеленський також подякував усьому особовому складу Повітряних Сил за наполегливу, самовіддану службу, мужність та рішучість, виявлену під час виконання покладених завдань.

Українські Повітряні Сили є потужним та ефективним родом військ і здатні перешкодити намірам агресора щодо широкомасштабних наступальних операцій.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у привітанні з нагоди Дня Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Українські Повітряні Сили є потужним та ефективним родом військ, що боронить повітряний простір нашої держави. Військовослужбовці та цивільний персонал гідно виконують свій професійний обов’язок і поставлені перед ними завдання. ... Професійні та ефективні Повітряні Сили здатні перешкоджати намірам агресора щодо здійснення широкомасштабних наступальних операцій", - йдеться у вітанні.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський також привітав воїнів з Днем Повітряних сил Збройних Сил України.

Вітання оприлюднене на сторінці Операції Об’єднаних сил у Facebook.

“Шановні воїни, ветерани та всі, хто пов'язує своє життя з Повітряними Силами Збройних Сил України від щирого серця вітаємо вас з професійним святом! Цей день є символом непорушного зв'язку багатьох поколінь мужніх людей, які належать до еліти Збройних Сил України. Ви є втіленням честі, доблесті та вірності, а своїми подвигами здобули велику шану Українського народу, гарантуючи безпеку і непорушність повітряних кордонів нашої Вітчизни”, - ідеться у привітанні.