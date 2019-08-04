Сьогодні - День Повітряних Сил ЗСУ
Тут творили конструктор одного з перших літаків, що піднявся у повітря, Олександр Можайський, засновник теорії ракетобудування Микола Кибальчич, творець бойових ракет Олександр Засядько. Імена киян Ігоря Сікорського та Дмитра Григоровича стали всесвітньо відомими завдяки збудованими літальними апаратами. Безстрашні українські льотчики-аси Костянтин Арцеулов і Володимир Дибовський зуміли «приборкати» пострах перших авіаторів – штопор.
Мужній і талановитий пілот Євграф Крутень заклав підвалини тактики винищувальної авіації, на які спираються і сьогоднішні прийоми повітряного бою. В Одесі промисловцем Артуром Анатра був створений один із перших у Російській імперії авіаційних заводів.
Після розпаду Радянського Союзу і проголошення у 1991 році незалежності, Україна успадкувала одне із найпотужніших у Європі авіаційних угруповань із сучасними літальними апаратами. На базі цього угруповання 17 березня 1992 року були створені Повітряні Сили України.
Нині до складу Повітряних Сил входять бомбардувальна, винищувальна, штурмова, розвідувальна, транспортна авіація та зенітні, ракетні та радіотехнічні війська. Разом з тим, до них входять окремі військові частини і підрозділи спеціальних військ – розвідувальних, інженерних, радіаційних, хімічних і бактеріологічного захисту, зв’язку, автоматизованих систем управління та радіотехнічного забезпечення, радіоелектронної боротьби, метеорологічного забезпечення, частини матеріально-технічного і медичного забезпечення та інші.
Підготовка фахівців для Повітряних Сил здійснюється в Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. На озброєнні Повітряних Сил знаходяться літаки МІГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Іл-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ту-134, вертольоти Мі-8, Мі-9, зенітні ракетні комплекси С-300 та «Бук» різних модифікацій. Загальна чисельність особового складу - близько 50 тис. чоловік.
Президент Володимир Зеленський привітав особовий склад і ветеранів Повітряних Сил ЗСУ з професійним святом.
Вітання оприлюднене на сайті глави держави.
“Шановні воїни Повітряних Сил! Дорогі ветерани! Вітаю вас із професійним святом захисників українського неба – Днем Повітряних Сил Збройних Сил України. Це свято мужніх людей, які вдень і вночі боронять повітряний простір Вітчизни, в складних умовах здійснюють бойові й навчальні вильоти, майстерно та оперативно перекидають повітрям на далекі відстані військовослужбовців, озброєння і техніку”, - ідеться у привітанні.
Президент Зеленський також подякував усьому особовому складу Повітряних Сил за наполегливу, самовіддану службу, мужність та рішучість, виявлену під час виконання покладених завдань.
Українські Повітряні Сили є потужним та ефективним родом військ і здатні перешкодити намірам агресора щодо широкомасштабних наступальних операцій.
На цьому наголосив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у привітанні з нагоди Дня Повітряних Сил Збройних Сил України.
"Українські Повітряні Сили є потужним та ефективним родом військ, що боронить повітряний простір нашої держави. Військовослужбовці та цивільний персонал гідно виконують свій професійний обов’язок і поставлені перед ними завдання. ... Професійні та ефективні Повітряні Сили здатні перешкоджати намірам агресора щодо здійснення широкомасштабних наступальних операцій", - йдеться у вітанні.
Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський також привітав воїнів з Днем Повітряних сил Збройних Сил України.
Вітання оприлюднене на сторінці Операції Об’єднаних сил у Facebook.
“Шановні воїни, ветерани та всі, хто пов'язує своє життя з Повітряними Силами Збройних Сил України від щирого серця вітаємо вас з професійним святом! Цей день є символом непорушного зв'язку багатьох поколінь мужніх людей, які належать до еліти Збройних Сил України. Ви є втіленням честі, доблесті та вірності, а своїми подвигами здобули велику шану Українського народу, гарантуючи безпеку і непорушність повітряних кордонів нашої Вітчизни”, - ідеться у привітанні.