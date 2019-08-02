Климпуш-Цинцадзе вважає вандалізм на могилах бійців АТО російською провокацією

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає пошкодження памʼятників на могилах бійців АТО у Новограді-Волинському спланованою російською провокацією.

Про це вона написала у Facebook

"Чорна звістка про вандалізм на могилах наших бійців у Новограді-Волинському... Вважаю, що це спланована російсько-кремлівська провокація, виконана руками запроданців — п'ятої колони всередині країни", - заявляє урядовець.

Як відомо, у ніч з 31 липня на 1 серпня у місті Новоград-Волинський Житомирської області на кладовищі вандали пошкодили 16 пам’ятників, з них 3 – на місцях поховань воїнів-АТОвців.

Відкрито кримінальне провадження. Тривають заходи для встановлення причетних до події.

Фото: zt.npu.gov.ua