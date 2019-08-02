В Україну планують доставити 500 тисяч доз вакцин проти грипу

Близько 500 тисяч доз вакцин проти грипу для щеплення у сезонi 2019-2020 планують доставити в Україну.

Про це повідомили представники виробників вакцин на круглому столу “Вакцинація проти грипу – найкращий метод профілактики” за участі в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, представників Держлікслужби, Державного експертного центру МОЗ, виробників, дистриб’юторів вакцин, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я (ЦГЗ).

Орієнтовно доставка можлива в жовтні 2019 року.

"Близько 500 тис. доз вакцин проти грипу для вакцинування у сезонi 2019-2020 планують доставити в Україну. Ця кількість на 150 тис. перевищує кількість поставлених вакцин минулого сезону", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, також на круглому столі обговорили питання можливого строку надходження вакцин у продаж. Орієнтовний термiн надходження вакцин цьогорiч – жовтень 2019 року. Такий термiн передусім зумовлений пізнім наданням ВООЗ штамового складу вірусів виробникам вакцин.

Проте Державний експертний центр повідомив, що впровадження спрощеного електронного механізму подання реєстраційної форми для вакцин проти грипу сприятиме прискоренню часу їх надходження.