Цьогоріч в Україні грип забрав 64 життя, перехворіли понад п’ять мільйонів

В Україні протягом епідемічного сезону 2018-2019 рр на грип та ГРВІ перехворіли близько 5,4 млн людей, з них 64 людини померли.

Про це повідомляється в Інформаційному бюлетені щодо підсумків епідемічного сезону грипу та ГРВІ 2018–2019.

“Протягом епідемічного сезону 2018/2019 (01.10.2018–19.05.2019) на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 млн людей, 65,3% з яких — діти віком до 17 років. Упродовж епідемічного сезону грип забрав життя 64 українців, зокрема, 12 дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу, 11 осіб взагалі не зверталися по медичну допомогу, а щоп’ятий звернувся за критичного погіршення стану - на 6-й день хвороби та пізніше”, - йдеться у бюлетені.

Зазначається, що епідемічний сезон грипу та ГРВІ характеризувався середньою інтенсивністю та регіональним поширенням. “У циркуляції абсолютно домінували віруси грипу типу A. Із початку сезону проти грипу вакциновано 161 543 особи (0,4% населення), частка дітей серед щеплених становить 24%”, - зазначається у бюлетені.