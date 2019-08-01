Суд заборонив матері Онищенка виїжджати з Києва - ЗМІ

"Не виїжджати з Києва і співпрацювати зі слідством. Такий запобіжний захід сьогодні обрав Солом'янський райсуд для матері народного депутата-втікача Олександра Онищенка", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 74-річну Інессу Кадирову тиждень тому затримали в аеропорту "Бориспіль", коли жінка прилетіла з Іспанії, де прожила останні кілька років. Про своє повернення вона повідомила правоохоронців зазделегідь. Однак, наступного дня через погане самопочуття жінки запобіжний захід обрати не змогли.