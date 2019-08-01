Суд заборонив матері Онищенка виїжджати з Києва - ЗМІ

Суд заборонив матері Онищенка виїжджати з Києва - ЗМІ

Відео
Укрінформ
Солом'янський районний суд у четвер обрав запобіжний захід для матері народного депутата-втікача Олександра Онищенка Інесси Кадирової.
Про це повідомляє ТСН.

"Не виїжджати з Києва і співпрацювати зі слідством. Такий запобіжний захід сьогодні обрав Солом'янський райсуд для матері народного депутата-втікача Олександра Онищенка", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Борисполі затримали фігурантку "газової справи Онищенка"

Як повідомлялося, 74-річну Інессу Кадирову тиждень тому затримали в аеропорту "Бориспіль", коли жінка прилетіла з Іспанії, де прожила останні кілька років. Про своє повернення вона повідомила правоохоронців зазделегідь. Однак, наступного дня через погане самопочуття жінки запобіжний захід обрати не змогли.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-