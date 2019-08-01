Суд заборонив матері Онищенка виїжджати з Києва - ЗМІ
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Укрінформ
Солом'янський районний суд у четвер обрав запобіжний захід для матері народного депутата-втікача Олександра Онищенка Інесси Кадирової.
Про це повідомляє ТСН.
"Не виїжджати з Києва і співпрацювати зі слідством. Такий запобіжний захід сьогодні обрав Солом'янський райсуд для матері народного депутата-втікача Олександра Онищенка", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 74-річну Інессу Кадирову тиждень тому затримали в аеропорту "Бориспіль", коли жінка прилетіла з Іспанії, де прожила останні кілька років. Про своє повернення вона повідомила правоохоронців зазделегідь. Однак, наступного дня через погане самопочуття жінки запобіжний захід обрати не змогли.