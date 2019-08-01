Фаєри і напис біля входу: під СБУ пройшла акція "Хто замовив Гандзюк?"

У Києві під управлінням Служби безпеки України пройшла акція руху "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора була річниця нападу на Катю, ми були в Херсоні. І на наступний день прийшли до відомства, яке займається розслідуванням цієї справи. Ми прийшли вчергове нагадати, що друзі Каті не зупиняться, допоки не буде досягнуто справедливості", - зазначив співорганізатор акції Влад Грезєв.

Він додав, що від СБУ залежить " оголошення підозр усім причетним".

До акції долучилось близько сотні осіб. Активісти також залишили підпис фарбою під центральним входом в управління СБУ - " Мангер, Гордєєв, Рищук. Баканов, хто має подзвонити за цих чортів?" та розпалили кілька фаєрів.

Активісти також спробували зателефонувати в.о. голови СБУ Івану Баканову, однак той не відповів на дзвінок.

На заході чергували працівники поліції діалогу, а також загін швидкого реагування Національного товариства Червоного Хреста України.

Сама акція пройшла спокійно.

Під СБУ пройшла акція "Хто замовив Катю Гандзюк?" / Фото: Мінченко Геннадій. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня 2018 року активістку, в.о. керуючого справами виконкому Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.