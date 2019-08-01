Фаєри і напис біля входу: під СБУ пройшла акція

Фаєри і напис біля входу: під СБУ пройшла акція "Хто замовив Гандзюк?"

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Укрінформ
У Києві під управлінням Служби безпеки України пройшла акція руху "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора була річниця нападу на Катю, ми були в Херсоні. І на наступний день прийшли до відомства, яке займається розслідуванням цієї справи. Ми прийшли вчергове нагадати, що друзі Каті не зупиняться, допоки не буде досягнуто справедливості", - зазначив співорганізатор акції Влад Грезєв.

Він додав, що від СБУ залежить " оголошення підозр усім причетним".

До акції долучилось близько сотні осіб. Активісти також залишили підпис фарбою під центральним входом в управління СБУ - " Мангер, Гордєєв, Рищук. Баканов, хто має подзвонити за цих чортів?" та розпалили кілька фаєрів.

Активісти також спробували зателефонувати в.о. голови СБУ Івану Баканову, однак той не відповів на дзвінок.

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На заході чергували працівники поліції діалогу, а також загін швидкого реагування Національного товариства Червоного Хреста України.

Сама акція пройшла спокійно.

Під СБУ пройшла акція "Хто замовив Катю Гандзюк?" / Фото: Мінченко Геннадій. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня 2018 року активістку, в.о. керуючого справами виконкому Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

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