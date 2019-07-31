Православна церква України: Будь-які дії від імені “Київської патріархії УПЦ” - незаконні

З 29 липня офіційними керівними органами “Київської патріархії УПЦ КП” та “Патріярхія УАПЦ” є ліквідаційні комісії ПЦУ, утворені для реалізації рішення про припинення цих юросіб, і будь-які заяви та дії від їхнього імені з боку інших осіб є незаконними.

Відповідне роз‘яснення оприлюднила пресслужба Київської митрополії УПЦ (ПЦУ).

"Будь-які заяви та дії від імені юридичних осіб “Київська патріархія УПЦ КП” та “Патріярхія УАПЦ” іншими, не уповноваженими особами, є незаконними та не породжують юридичних наслідків", - йдеться у заяві.

Як наголосили у помісній церкві, 27 липня Священний синод ПЦУ на виконання рішень помісного Собору УПЦ Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви, що відбувся 15 грудня 2018 р., про припинення діяльності релігійних об‘єднань УПЦ КП та УАПЦ шляхом об‘єднання та приєднання до утворюваної Православної церкви України ухвалив необхідні процедурні рішення щодо припинення юридичних осіб “Київська патріархія УПЦ Київського патріархату” та “Патріярхія УАПЦ” шляхом приєднання до Київської митрополії Української православної церкви (Православної церкви України). Для реалізації цих рішень було утворено ліквідаційні комісії.

"29 липня 2019 р. відповідні юридичні зміни були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб", - заявили у ПЦУ.

Таким чином, від цього дня (29 липня) офіційним керівним органом “Київської патріархії УПЦ КП” є ліквідаційна комісія у складі митрополита Черкаського і Чигиринського Іоана (голова), архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора, архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія, протоієрея Валерія Семанцо та протоієрея Петра Ландвитовича.

Водночас, керівним органом “Патріярхії УАПЦ” є ліквідаційна комісія у складі архієпископа Житомирського і Поліського Володимира (голова), архієпископа Чернівецького і Хотинського Германа, протоієрея Віталія Даньчака.

Раніше колишній предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет на пресконференції 31 липня заявив, що Мін'юст і Міністерство культури "не мали права" приймати рішення про зняття з реєстрації "Київської патріархії УПЦ КП", оскільки він як предстоятель не звертався до них із відповідною заявою.

Водночас у Мінкультури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила своє існування шляхом об’єднання і приєднання до Православної церкви України.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. Під час Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ всі парафії та монастирі Київського патріархату.

Колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним “помісний собор” 20 червня скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і поновив її діяльність.