Вступна кампанія: 48 тисяч учнів подали заяви до закладів профтехосвіти

Розпочинається активна фаза прийому документів у заклади профтехосвіти. Станом на кінець липня отримати професійну освіту виявило бажання 48 тис. 539 вступників.

Про це розповіла гендиректор директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Зараз, коли вступна кампанія у виші добігає кінця, прийом документів до профтехів переходить до активної фази. Адже тут, по-перше, більше місць для навчання за кошти регіонального або державного замовлення. По-друге, у закладах профосвіти можна отримати затребувану на ринку праці професію за відносно короткий термін. Ми бачимо, що це починають розуміти дедалі більше вступників. Тим паче, за бажання після профтеху випускники можуть продовжити навчання у виші, вже маючи фах та заробляючи кошти”, - зазначила Шумік.

Загалом цього року було виділено 123 тис. 315 бюджетних місць, на яких вступники можуть безоплатно отримати професійну освіту. З них 109 249 місць - це регіональне замовлення, 14 066 - держзамовлення, зокрема 7 287 - за професіями загальнодержавного значення.

Станом на кінець липня, 48 тис. 539 вступників уже виявили бажання навчатися в закладах професійної освіти. Загалом це майже 40% від прогнозованої кількості вступників у профтехи цього року. Основний “наплив” традиційно відбуватиметься в останній місяць літа.

До ТОП-5 областей, які отримали найбільшу кількість заяв на навчання за кошти регіонального замовлення, увійшли:

Львівська - 3570 учнів (36% від загальної кількості замовлення); Дніпропетровська 3248 учнів (36%); Одеська 2407 учнів (44%); Харківська 2392 учні (42%); Запорізька 2389 учнів (46%).

ТОП-5 областей, які отримали найбільшу кількість заяв на навчання за кошти держзамовлення для підготовки кадрів за професіями загальнодержавного значення (МОН):

Донецька 625 учнів (63% від загальної кількості замовлення); Дніпропетровська 588 учнів (43%); Запорізька 550 учнів (71%); Полтавська 481 учень (39%); Львівська 380 учнів (32%).

Інформація про умови прийому та особливості навчання у закладах професійної освіти знаходиться на сайті МОН у розділі “Вступ 2019: Профосвіта".

Остаточні результати вступної кампанії у заклади профосвіти будуть наприкінці вересня.