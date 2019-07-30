МОЗ запускає онлайн зустрічі з лікарями, перша — з імунологом

Міністерство охорони здоров'я проведе на своїй сторінці у Facebook онлайн зустріч з лікарем-імунологом, який розповість про вакцинацію.

Про це повідомляє МОЗ у Facebook.

"Запускаємо новий формат спілкування лікаря та пацієнта онлайн. Будемо запрошувати крутих лікарів і робити з ними стріми для вас. Тема першого ефіру — вакцинація. Які щеплення слід зробити дітям до 1 вересня? Від чого треба вакцинуватися дорослим? Хто може отримати щеплення безоплатно та як це зробити? Ставте питання лікарю-імунологу Федір Лапій під цим постом", - йдеться у повідомленні.

Трансляція відбудеться у четвер, 1 серпня, о 13.00 на сторінці міністерства у Facebook.

Також в МОЗ закликали писати, на які теми було б цікаво поспілкуватися з лікарями.

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Водночас нагадали, що всі запитання щодо свого стану здоров'я та способу життя можна і потрібно ставити своїм сімейним лікарям, з якими уклали декларацію.

"Саме на рівні сімейних лікарів у світі вирішуються до 80% питань щодо здоров’я. Спілкування з вашим лікарем — це не лише про лікування, а й про запобігання хворобам і перехід на здоровий спосіб життя. Формат "Запитай у лікаря" - це додаткова можливість дізнатися у вузьких спеціалістів відповідь на те чи інше питання, що не може замінити візит і повноцінну індивідуальну консультацію з лікарем", - йдеться у повідомленні.