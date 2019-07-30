Українські школярі вибороли 4 медалі на олімпіаді з хімії у Франції

Одне “золото”, два “срібла” та “бронза” - такі нагороди здобули учасники української команди на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії.

Змагання пройшли у м. Париж (Франція), повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

До складу української команди увійшло четверо школярів, кожен з яких посів призове місце. Так, учні вибороли такі медалі: “золото” - Олександр Кудрик, учень ліцею № 100 “Поділ” (м. Київ); “срібло” - Лідія Дубенська, учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка; “срібло” - Гордій Андрусів, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка; “бронза” - Анатолій Кузнєцов, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка", - йдеться у повідомленні.

Науковим керівником команди став фахівець Науково-виробничого хіміко-біологічного центру КНУ ім. Т. Шевченка Костянтин Гавриленко.

Загалом на олімпіаді змагалися близько 200 школярів з 75 країн світу.

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Вони демонстрували свої знання у практичному та теоретичному турах.

Фото: mon.gov.ua