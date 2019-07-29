Заборгованість із зарплати шахтарів може перевищити один мільярд - Волинець

Заборгованість по зарплатах шахтарів може перевищити 1 млрд грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив голова Конфедерації вільних профспілок та незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

За його даними вже за тиждень заборгованість зросте на 530 млн грн і перевищить 1 млрд грн. Наразі шахтарям заборгували 661 мільйон.

«На кількох десятках державних шахт зараз заборгованість по зарплатах становить 661 мільйон гривень, і через тиждень після виборів заборгованість зросте ще на 530 мільйонів і становитиме понад мільярд гривень», - написав Волинець.

Кабінет міністрів 10 липня виділив додатково 1 млрд гривень на підтримку державних шахт.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня близько двох сотень працівників вугільної промисловості під Верховною Радою вимагали ухвалення законопроекту №8362, яким пропонується збільшити видатки держбюджету на 2018 рік за програмою "Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування сектору вугільної промисловості" на 2800 млн грн. За даними Незалежної профспілки гірників, заборгованість із зарплати перед шахтарями державних вугледобувних підприємств становить 761,1 млн грн.