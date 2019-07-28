Православна церква України почала свою першу Хресну ходу

У Києві Православна церква України розпочала свою першу Хресну ходу до 1031-річчя Хрещення Руси-України на чолі з Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Багатотисячна колона рушила від Святої Софії Київської до пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру після завершення Божественної літургії. Люди йдуть з прапорами України та з плакатами на підтримку Митрополита Епіфанія. Колону очолює митрополит Епіфаній, також до Хресної ходи долучився п’ятий Президент України Петро Порошенко.

Серед присутніх — сім’ї з дітьми, молодь, люди літнього віку, люди в інвалідних візках. Також у ході беруть участь військові.

Учасників ходи охороняє поліція.

Хресна хода ПЦУ / Фото: Мінченко Геннадій, Тарасов Володимир. Укрінформ

Біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру пройде молебень і прозвучить молитва за Україну.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Синоду ПЦУ 24 червня було вирішено провести 27-28 липня 2019 року загальноцерковні святкування 1031-ї річниці хрещення Руси-України: ввечері 27 липня – Всенічне бдіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва; вранці 28 липня – Божественну літургію у Малій (Теплій) Софії, хресний хід до пам’ятника св. рівноапостольному князю Володимиру та молебень.