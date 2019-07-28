Православна церква України почала свою першу Хресну ходу
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Багатотисячна колона рушила від Святої Софії Київської до пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру після завершення Божественної літургії. Люди йдуть з прапорами України та з плакатами на підтримку Митрополита Епіфанія. Колону очолює митрополит Епіфаній, також до Хресної ходи долучився п’ятий Президент України Петро Порошенко.
Серед присутніх — сім’ї з дітьми, молодь, люди літнього віку, люди в інвалідних візках. Також у ході беруть участь військові.
Учасників ходи охороняє поліція.
Хресна хода ПЦУ / Фото: Мінченко Геннадій, Тарасов Володимир. Укрінформ
Біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру пройде молебень і прозвучить молитва за Україну.
Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Синоду ПЦУ 24 червня було вирішено провести 27-28 липня 2019 року загальноцерковні святкування 1031-ї річниці хрещення Руси-України: ввечері 27 липня – Всенічне бдіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва; вранці 28 липня – Божественну літургію у Малій (Теплій) Софії, хресний хід до пам’ятника св. рівноапостольному князю Володимиру та молебень.