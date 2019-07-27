У хресній ході з нагоди хрещення Русі взяли участь 30 тисяч вірян - поліція

У хресній ході УПЦ МП з нагоди 1031-річчя хрещення Русі-України взяли участь близько 30 тисяч вірян.

Відповідна інформація опублікована на сайті Міністерства внутрішніх справ.

«За попередньою інформацію, у масових заходах, присвячених 1031-ій річниці Хрещення Київської Русі-України, взяло участь до 30-ти тисяч вірян із різних регіонів України. Остаточна кількість учасників наразі уточнюється», - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За його словами, безпеку проведення хресної ходи забезпечували 4 тисячі правоохоронців: працівники столичної поліції, київські патрульні, вибухотехніки, кінологи, поліція діалогу, бійці Нацгвардії та рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Було посилено безпеку в метрополітені.

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На вулицях міста чергували карети швидкої медичної допомоги та пожежні спецавто.

Яровий наголосив, що поліцейські продовжать посилено патрулювати вулиці столиці.

«Окрім забезпечення публічного порядку, правоохоронці й надалі супроводжуватимуть вірян до місць їхнього проживання, звідки вони приїхали до столиці», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 27 липня на Володимирській гірці в Києві пройшов молебень УПЦ МП до Дня хрещення Русі-України. Після цього парафіяни пройшли хресною ходою до Лаври.