У Києві завершилася хресна хода УПЦ МП
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Велелюдна хода рушила від Володимирської гірки після молебню і пройшла центром столиці до Києво-Печерської лаври.
За інформацією, яку озвучив на брифінгу керуючий справами УПЦ МП Антоній, у ході взяли участь близько 300 тисяч осіб.
Захід пройшов без інцидентів.
Молебень на Володимирській гірці та хресна хода до Лаври / Фото: Тарасов Володимир, Укрінформ
Учасників ходи посилено охороняли правоохоронці.
Центр Києва патрулювали поліцейські, нацгвардійці, представники ДСНС. Було залучено кінологів, вибухотехніків, поліцію діалогу.
Як повідомлялося, в Україні 27 — 28 липня тривають заходи з нагоди 103-ї річниці хрещення Русі-України. 28 липня хресну ходу вперше проведе Православна церква України.