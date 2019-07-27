У Києві завершилася хресна хода УПЦ МП, присвячена 1031-річчю хрещення Русі-України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Велелюдна хода рушила від Володимирської гірки після молебню і пройшла центром столиці до Києво-Печерської лаври.

За інформацією, яку озвучив на брифінгу керуючий справами УПЦ МП Антоній, у ході взяли участь близько 300 тисяч осіб.

Захід пройшов без інцидентів.

Молебень на Володимирській гірці та хресна хода до Лаври / Фото: Тарасов Володимир, Укрінформ

Учасників ходи посилено охороняли правоохоронці.

Центр Києва патрулювали поліцейські, нацгвардійці, представники ДСНС. Було залучено кінологів, вибухотехніків, поліцію діалогу.

Як повідомлялося, в Україні 27 — 28 липня тривають заходи з нагоди 103-ї річниці хрещення Русі-України. 28 липня хресну ходу вперше проведе Православна церква України.