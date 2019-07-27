У Києві віряни УПЦ МП рушили хресною ходою до Лаври

На Володимирській гірці в Києві пройшов молебень УПЦ МП до Дня хрещення Русі-України, парафіяни рушили хресною ходою до Лаври.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, молебень відправляв глава УПЦ МП митрополит Онуфрій.

На богослужінні присутні також були народні депутати Юрій Бойко, Михайло Папієв, Вадим Новінський та парафіяни.

Молебень на Володимирській гірці та хресна хода / Фото: Багмут Павло, Укрінформ

Правопорядок забезпечують підрозіли Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС.

Після молебню розпочалась хресна хода вулицями столиці до Києво-Печерської лаври.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій поклав квіти до пам'ятника герою Небесної сотні Михайлу Жизнєвському.

По маршруту ходи виставлені автомобільні пожежні пости. Залучені також кінологи, вибухотехніки. Працює поліція діалогу.

На сторінці заходу у Facebook вказано, що організатором є Чернівецько-Буковинська єпархія Київської митрополії УПЦ.

За даними УПЦ МП, людей зібралося до 15 тисяч. На прилеглій до Володимирської гірки території перебувають віряни, які тримають таблички з написами областей України. Як повідомлялося, в Україні 27 — 28 липня тривають заходи з нагоди 1031 річниці хрещення Русі-України. 28 липня хресну ходу вперше проведе Православна церква України.