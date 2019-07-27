Святкування хрещення Русі: поліція посилила заходи безпеки у Києві

"У зв'язку зі святкуванням хрещення Київської Русі — України, сьогодні в центрі Києва обмежать рух транспорту. Враховуйте цю інформацію при виборі свого маршруту руху!..У місцях масового скупчення людей працюватимуть поліція діалогу, вибухотехніки, кінологи, спецпризначенці. Також посилено заходи безпеки у КП "Київський метрополітен", - йдеться у повідомленні.

До забезпечення публічної безпеки залучені всі підрозділи поліції Києва, також Національна гвардія України та рятувальники ДСНС.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві 27 та 28 липня відбудуться заходи до 1031-ї річниці хрещення Київської Русі-України.