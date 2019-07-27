На час святкування хрещення Русі у Києві зміниться рух транспорту

У Києві 27 та 28 липня на час проведення загальноміських заходів до 1031-ї річниці хрещення Київської Русі-України вносяться зміни в роботу наземного громадського транспорту.

Про це повідомили у КП «Київпастранс», інформує пресслужба КМДА.

Так, 27 липня з початку руху до закінчення заходів на період закриття руху всіх видів транспорту на вул. Трьохсвятительській (на ділянці від Михайлівської пл. до Європейської пл.), вул. Хрещатик (на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до Європейської пл.), Володимирському узвозі (на ділянці від Поштової пл. до Європейської пл.), вул. Грушевського (на відрізку від вул. Цитадельної до Європейської пл.), вул. Івана Мазепи, вул. Лаврській роботу автобусів маршруту № 114 буде організовано на ділянках:

- від вул. Милославської до Поштової площі за постійною схемою, далі Боричів узвіз – Поштова площа – вул. Набережно-Хрещатицька – далі за постійним маршрутом (схема додається);

- від залізничного вокзалу «Центральний» – вул. С. Петлюри – б-р Т. Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Б. Хмельницького – вул. Володимирська – Софійська пл.

Роботу автобусного маршруту № 24 буде організовано від залізничного вокзалу «Центральний» до Софійської пл.

Роботу автобусного маршруту № 62 буде організовано від Ботанічного саду до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної).

Роботу автобусів маршруту № 55 буде організовано від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за власною трасою, далі – вул. Генерала Алмазова – б-р Лесі Українки – вул. Басейна – вул. Еспланадна – вул. Рогнідинська – ст. м. «Палац Спорту» – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – б-р Лесі Українки – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за власним маршрутом.

Роботу тролейбусів маршруту № 38 буде організовано від ст. м. «Видубичі» до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної).

Зазначається, що 28 липня з початку руху до закінчення заходів на період закриття руху всіх видів транспорту на вул. Володимирській (на ділянці від вул. В. Житомирської до вул. Ірининської), Володимирському проїзді, вул. Софійській, вул. Алли Тарасової, вул. Малій Житомирській, Рильському пров., Михайлівському пров., вул. Михайлівській, вул. Костьольній, вул. Трьохсвятительській, вул. В. Житомирській (на ділянці від вул. Володимирської до вул. Михайлівської) рух громадського транспорту буде організовано:

- тролейбусів маршруту № 6 – від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;

- тролейбусів маршруту №№ 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

- автобусів маршруту № 24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської пл.

Роботу автобусів маршруту № 114 буде організовано на ділянках: від вул. Милославської до Європейської пл. та від залізничного вокзалу «Центральний» до б-ру Тараса Шевченка за власною схемою, далі вул. Велика Васильківська – ст. м. «Площа Льва Толстого» – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – у зворотному напрямку за власною схемою.