Ексчиновник часів Януковича “протягнув” свого протеже в Апеляційний суд Києва - Горбатюк
Укрінформ
Колишній високопосадовець часів екс-президента Віктора Януковича вплинув на призначення заступника голови Київського апеляційного суду.
Про це заявив у коментарі журналістам 26 липня керівник Управління спецрозслідувпнь Генпрокуратури Сергій Горбатюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Отримана інформація про те, що один з керівників часів Януковича впливав на зміну у керівництві Апеляційного суду міста Києва. Буквально впродовж останнього місяця-двох. Впливав і змінили", - сказав він.
Як стало відомо Укрінформу з власних джерел, йдеться про Андрія Портнова та призначення Володимира Мельника заступником голови Київського апеляційного суду. На сайті суду повідомляється, що він здійснює контроль та визначає напрямки діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ.