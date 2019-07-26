Ексчиновник часів Януковича “протягнув” свого протеже в Апеляційний суд Києва - Горбатюк

Колишній високопосадовець часів екс-президента Віктора Януковича вплинув на призначення заступника голови Київського апеляційного суду.

Про це заявив у коментарі журналістам 26 липня керівник Управління спецрозслідувпнь Генпрокуратури Сергій Горбатюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Отримана інформація про те, що один з керівників часів Януковича впливав на зміну у керівництві Апеляційного суду міста Києва. Буквально впродовж останнього місяця-двох. Впливав і змінили", - сказав він.

Як стало відомо Укрінформу з власних джерел, йдеться про Андрія Портнова та призначення Володимира Мельника заступником голови Київського апеляційного суду. На сайті суду повідомляється, що він здійснює контроль та визначає напрямки діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ.