Вступна кампанія: єдина база даних сьогодні може "підвисати"

Доступ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти може бути обмежений через розміщення державного та регіонального замовлення.

Про це у Facebook повідомляє розпорядник ЄДЕБО ДП "Інфоресурс".

"У зв'язку з проведенням підготовчих робіт та виконанням алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2019 році можлива відсутність доступу до ЄДЕБО з 11.30 до 17.00 26.07.2019", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні триває вступна кампанія у заклади вищої освіти. Згідно з графіком Міністерства освіти та науки, 26 липня, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти мають бути оприлюднені рейтингові списки вступників за сертифікатами ЗНО та квотами 1,3,4.

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