Патрульні порадили, як уберегтися від квартирних крадіжок
Про це йдеться у відео, яке Патрульна поліція розмістила у Twitter.
"У літній час відбувається найбільша кількість квартирних крадіжок. Якщо ви залишаєте оселю на тривалий час, пам’ятайте: цей період є найсприятливішим для квартирних злодіїв", - йдеться у повідомленні.
В літній час відбувається найбільша кількість квартирних крадіжок. Якщо ви залишаєте оселю на тривалий час, пам’ятайте: цей період є найсприятливішим для квартирних злодіїв.— Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) 25 липня 2019 р.
Як вберегти свою домівку від зловмисників – дивіться нижче 👇 pic.twitter.com/b9s3uWvoSR
Зокрема, у поліції радять:
не писати у соцмережах про час та місце майбутнього відпочинку;
при від'їзді переконатися, що вікна, кватирки та балконні двері зачинені;
не зберігати у квартирі значних матеріальних цінностей, а якщо вже вони є, то не розповідати про них першому-ліпшому;
не залишати ключі від дверей у загальнодоступних місцях - під килимком, на підвіконні.
"Потурбуйтеся, щоб на час вашої відсутності хтось періодично наглядав за помешканням", - порадили також патрульні.