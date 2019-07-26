Сьогодні у дев'яти регіонах України можна безкоштовно перевіритися на гепатит

Напередодні Всесвітнього дня боротьби з гепатитом, який відзначається 28 липня, в дев'яти регіонах України громадяни зможуть зробити безкоштовне експрес-тестування на гепатит.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Центр громадського здоров’я України разом з Альянсом громадського здоров'я та All-Ukrainian Network of People Living with HIV запрошують пройти експрес-тести на вірусні гепатити безоплатно", - йдеться у повідомленні.

Тестування буде проводитися за такими адресами:

Дніпро, Європейська площа, 26 липня, з 11 по 15 годину

Сєверодонецьк, Центральна площа, 26 липня (п’ятниця), з 10 по 13 годину

Миколаїв, Центральний ринок (Фонтан), Ринок "Колос” (пр. Центральний, 25), територія "Велмарт" (пр. Миру 1/1), 26 липня, з 10 по 15 годину

Одеса, Міський сад, Соборна площа, 26 липня, з 10 по 18 годину

Рівне, Молодіжний парк "Лебединка", 26 липня, з 13 по 15 годину

Харків, Парк “Стрілка”, 26 липня , з 18 по 19.30; Площа Свободи (м. Університет, вихід з метро з боку кафе "Кулінічі), 26 липня, з 9 по 14 годину

Добропілля, площа біля міськради, 26 липня, з 10 по 12 годину

Добропільський р-н, село Криворіжжя, Святогорівка, 26 липня, з 13 по 15 годину

Кропивницький, площа Героїв Майдану, 27 липня, з 11 по 16 годину

Також можна буде безплатно перевіритися в Києві:

26 липня, з 11 по 13 годину під час акції Альянсу громадського здоров'я “Знай. Запобігай. Тестуйся. Лікуйся”, між Аркою Дружби народів та "Скляним пішохідним мостом"

26 липня, з 17 по 20 годину на Контрактовій площі під час акції "Безпечна краса"

27 липня, з 13 по 16 годину, під час акції "Безпечна краса" на Троєщині (біля кінотеатру "Флоренція").

28 липня, з 13 по 16 годину, акція "Безпечна краса" в Гідропарку.

28 липня, з 17 по 18.30 у Медичному центрі "100% життя".

У МОЗ також нагадали, що безоплатно зробити експрес-тест на вірусні гепатити можна у свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

Гепатит - це вірусне захворювання печінки запального характеру. Гепатити В і С стають найпоширенішою причиною цирозу та раку печінки й можуть призвести до смерті. Більшість інфікованих українців не знають, що в них гепатит. А для ефективнішого лікування важливо розпочати його якомога швидше.