Україна підпише конвенцію ООН про врегулювання спорів за результатами медіації
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський уповноважив міністра юстиції Павла Петренка на підписання конвенції ООН про міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації.
Відповідне розпорядження №239/2019-рп опубліковане на сайті глави держави.
“Уповноважити міністра юстиції України Петренка Павла Дмитровича на підписання від імені України Конвенції Організації Об’єднаних Націй про Міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації”, - зазначається в документі.