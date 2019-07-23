Шеремет загинув за день до реєстрації фонду дотримання прав людини та ЗМІ

Шеремет загинув за день до реєстрації фонду дотримання прав людини та ЗМІ

Укрінформ
Журналіст Павло Шеремет, який загинув 20 липня 2016 року в Києві, мав намір зареєструвати фонд сприяння дотриманню прав людини в Україні та ЗМІ.

Про це на зустрічі Президента Володимира Зеленського з правоохоронцями щодо вбивства Шеремета сказав очільник Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З матеріалів з Литовської республіки щодо зареєстрованого в листопаді 2015 року у місті Вільнюс благодійного фонду “Солідарні медіа”, директором якого був Павло Шеремет. Допитано мешканців Вільнюса, які засвідчили, що громадянин Шеремет мав намір зареєструвати фонд сприяння дотриманню прав людини в Україні та ЗМІ. Фінансові документи він мав намір підписати 21 липня 2016 року, але за день до цього загинув”, - зазначив Князєв.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський зібрав на Банковій представників правоохоронних органів та ЗМІ для доповіді про розслідування загибелі журналіста Павла Шеремета.

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Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 р. у Києві в результаті вибуху автомобіля о 7:45 ранку, машина вибухнула на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Основними версіями щодо причини злочину було названо професійну діяльність, а також неприязні стосунки та участь російських спецслужб.

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