Шеремет загинув за день до реєстрації фонду дотримання прав людини та ЗМІ

Журналіст Павло Шеремет, який загинув 20 липня 2016 року в Києві, мав намір зареєструвати фонд сприяння дотриманню прав людини в Україні та ЗМІ.

Про це на зустрічі Президента Володимира Зеленського з правоохоронцями щодо вбивства Шеремета сказав очільник Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З матеріалів з Литовської республіки щодо зареєстрованого в листопаді 2015 року у місті Вільнюс благодійного фонду “Солідарні медіа”, директором якого був Павло Шеремет. Допитано мешканців Вільнюса, які засвідчили, що громадянин Шеремет мав намір зареєструвати фонд сприяння дотриманню прав людини в Україні та ЗМІ. Фінансові документи він мав намір підписати 21 липня 2016 року, але за день до цього загинув”, - зазначив Князєв.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський зібрав на Банковій представників правоохоронних органів та ЗМІ для доповіді про розслідування загибелі журналіста Павла Шеремета.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 р. у Києві в результаті вибуху автомобіля о 7:45 ранку, машина вибухнула на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Основними версіями щодо причини злочину було названо професійну діяльність, а також неприязні стосунки та участь російських спецслужб.