МОН оприлюднив рейтинги вступників у виші

На сайті Міністерства освіти та науки оприлюднено попередні списки вступників у заклади вищої освіти за широким конкурсом.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство освіти та науки.

"На сайті МОН опубліковано оновлені рейтинги вступників, які беруть участь у широкому конкурсі. Списки станом на 22 липня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Рейтинги доступні на сайті Міністерства в розділі "Широкий конкурс".

Як повідомляв Укрінформ у понеділок 22 липня о 18 годині завершується подача електронних заяв на вступ до закладів вищої освіти.