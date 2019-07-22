Сьогодні останній день подачі е-заяв у виші

У понеділок, 22 липня, останній день подачі електронних заяв у заклади вищої освіти для абітурієнтів, які вступають на основі сертифікатів ЗНО.

Графік вступної кампанії в університети оприлюднений на сайті Міністерства освіти та науки.

Як зазначається, у понеділок, 22 липня, о 18 годині завершується прийом електронних заяв на вступ до закладів вищої освіти для тих вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО. Цього року абітурієнти можуть подати не менше 7 заяв на 4 спеціальності.

До 26 липня виші мають оприлюднити рейтинговий список вступників за ЗНО та квотами 1, 3, 4.

Виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця вступники мають до 31 липня. Для цього вони повинні принести в обраний заклад вищої освіти, який надав їм рекомендацію для зарахування на бюджет, відповідні документи: копія документа, що посвідчує особу, оригінал документа про освіту та додаток до нього, копія військово-облікового документа, сертифікати ЗНО, 4 кольорові фотографії 3х4 см, інші документи, що передбачені правилами прийому до конкретного закладу вищої освіти.

Зарахування на бюджетні місця має відбутися не пізніше 12 години 1 серпня, оприлюднення списку рекомендованих на контрактну форму навчання - не пізніше 1 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця — не пізніше 9 серпня.