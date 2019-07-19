ДБР розслідує можливу причетність екскерівництва України до вивезення судді Чауса

ДБР розслідує можливу причетність екскерівництва України до вивезення судді Чауса

Укрінформ
Слідчі центрального апарату ДБР зареєстрували кримінальне провадження щодо організації можливого незаконного вивезення групою осіб судді через держкордон України до Молдови.

У ДБР підкреслюють, що за інформацією ЗМІ, до злочину може бути причетне колишнє керівництво держави, повідомляє пресслужба відомства.

"Підстава реєстрації кримінального провадження: інформація, поширена в ЗМІ. Важливо: за поширеною в ЗМІ інформацією, до організації незаконного вивезення судді може бути причетне колишнє керівництво держави", - йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що наразі відбувається досудове розслідування, зокрема перевірка оприлюднених фактів.

Кваліфікація кримінального провадження - незаконне переправлення осіб через державний кордон України у спосіб, небезпечний для життя чи здоров'я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища (ч. 2. ст. 332 Кримінального кодексу України); зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Читайте також: У Молдові пообіцяли сприяти екстрадиції в Україну екссудді Чауса - Зеленський

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Миколу Чауса в отриманні хабара в розмірі 150 тис. доларів. Ці гроші знайшли у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного будинку.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. При цьому Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.

1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про намір вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування у відповідності з законодавством.

У вересні 2017 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що питання екстрадиції українського судді Миколи Чауса з Молдови в Україну залежить від рішення президента країни Ігоря Додона.

Пізніше Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-