ДБР розслідує можливу причетність екскерівництва України до вивезення судді Чауса

Слідчі центрального апарату ДБР зареєстрували кримінальне провадження щодо організації можливого незаконного вивезення групою осіб судді через держкордон України до Молдови.

У ДБР підкреслюють, що за інформацією ЗМІ, до злочину може бути причетне колишнє керівництво держави, повідомляє пресслужба відомства.

"Підстава реєстрації кримінального провадження: інформація, поширена в ЗМІ. Важливо: за поширеною в ЗМІ інформацією, до організації незаконного вивезення судді може бути причетне колишнє керівництво держави", - йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що наразі відбувається досудове розслідування, зокрема перевірка оприлюднених фактів.

Кваліфікація кримінального провадження - незаконне переправлення осіб через державний кордон України у спосіб, небезпечний для життя чи здоров'я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища (ч. 2. ст. 332 Кримінального кодексу України); зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Миколу Чауса в отриманні хабара в розмірі 150 тис. доларів. Ці гроші знайшли у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного будинку.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. При цьому Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.

1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про намір вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування у відповідності з законодавством.

У вересні 2017 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що питання екстрадиції українського судді Миколи Чауса з Молдови в Україну залежить від рішення президента країни Ігоря Додона.

Пізніше Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади.