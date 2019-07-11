У Молдові пообіцяли сприяти екстрадиції в Україну екссудді Чауса - Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Молдови Майєю Санду питання екстрадиції в Україну колишнього судді Миколи Чауса.

Про це він розповів під час спільної з главою молдовського уряду пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я підняв питання щодо екстрадиції в Україну горезвісного екссудді Миколи Чауса. Наші партнери пообіцяли сприяти цьому процесу”, - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках. Одну з них суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. З 11 листопада 2016 року Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.

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1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства. На початку березня документи на екстрадиційний арешт судді направлено молдовській стороні.

У листопаді 2017 року Вища рада правосуддя звільнила Чауса з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва, бо 1 вересня 2016 року у судді закінчилася відпустка, однак після цього він на роботі не з’являвся.