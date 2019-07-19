Сьогодні день пам'яті Августина Волошина - президента Карпатської України

Сьогодні день пам'яті українського політичного, культурного та релігійного діяча, президента утвореної в 1938 році Карпатської України, який 19 липня 1945 року був страчений у Москві.

Про це нагадує Укрінформ.

Августин Волошин народився 17 березня 1874 в сім'ї сільського греко-католицького священника на Закарпатті, яке тоді входило до складу Австро-Угорської імперії.

Волошин - засновник і керівник Християнсько-народної партії (1922 – 1939); 1938 – 1939 – прем’єр-міністр Карпатської України, 15 березня 1939 року обраний її президентом, але пробув ним недовго через окупацію краю Угорщиною.

Після окупації емігрував, мешкав у Празі.

У 1945 був заарештований радянською контррозвідкою і вивезений до СРСР. 19 липня 1945 року страчений в Лефортовській тюрмі у Москві.

Волошин був автором першого на Закарпатті підручника українською мовою, загалом написав і видав власним коштом 42 книги.

У 2002 році Августину Волошину було присвоєно звання Героя України (посмертно).