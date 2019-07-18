Конкурс до Антикорупційного суду: на 126 вакансій - понад 2,8 тисячі заяв

Вищий антикорупційний суд у середу завершив прийом документів на раніше оголошений конкурс із зайняття 126 посад. Надійшло більше 2,8 тисячі заяв.

Про це сказав заступник голови ВАС Євген Крук під час засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розпочали конкурси на заміщення вакантних посад, оголосили 126 вакансій. Ми вчора о 18 годині завершили приймати заяви і отримали їх більш ніж 2800", - сказав він.

За його словами, уже відібрали кілька начальників відділів, але на три посади довелося оголосити новий конкурс.

Крук підкреслив, що до конкурсної комісії залучені у тому числі європейські та американські експерти.

Крім того, заступник голови Антикорсуду нагадав, що уже підписано договори оренди трьох приміщень для суду - на вулиці Хрещатик, провулку Хрестовому і найважливіше приміщення - на проспекті Перемоги, 41.

"Можна сміливо сказати, що тимчасово ми забезпечені приміщеннями, аби здійснювати правосуддя", - додав він.

Також, за його даними, Антикорсуд отримав погодження, проте ще не дозвіл, на створення режимно-секретного органу для двох інстанцій суду, оголосив публічні закупівлі матеріально-технічного забезпечення.

Водночас Крук наголосив, що потребують вирішення ще питання захисту інформації в мережах суду та його предметної підсудності.

Як повідомлялося, початок роботи Вищого антикорупційного суду заплановано на 5 вересня.