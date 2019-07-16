Баканов - про атаку на “112 Україна": Слідство триває, прогрес обов’язково буде
Укрінформ
Тимчасово виконуючий обов’язки керівника Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що слідство щодо вибуху на каналі "112 Україна" триває і пообіцяв, що у цьому питанні обов’язково буде прогрес.
Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Слідство триває, прогрес обов’язково буде», - сказав він.
Як повідомлялося, у ніч на 13 липня у Києві, на вулиці Дегтярівська, 21Г двоє невідомих з гранатомета обстріляли будівлю "112 Україна".
Поліцейські кваліфікують подію як терористичний акт.