Баканов - про атаку на “112 Україна": Слідство триває, прогрес обов’язково буде

Тимчасово виконуючий обов’язки керівника Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що слідство щодо вибуху на каналі "112 Україна" триває і пообіцяв, що у цьому питанні обов’язково буде прогрес.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу. «Слідство триває, прогрес обов’язково буде», - сказав він. Читайте також: НСЖУ про атаку на "112 Україна": Безкарність провокує нові напади Як повідомлялося, у ніч на 13 липня у Києві, на вулиці Дегтярівська, 21Г двоє невідомих з гранатомета обстріляли будівлю "112 Україна". Поліцейські кваліфікують подію як терористичний акт.