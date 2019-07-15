Іванющенка повернули у розшук
Про це у коментарі Укрінформу повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.
“До Нацполіції надійшли від Генеральної прокуратури лист та копія постанови про скасування постанови прокуратури Одеської області про закриття кримінального провадження відносно підозрюваних, зокрема Іванющенка, на підставі чого він був знятий з розшукових баз. Оскільки надійшов такий лист і копія постанови, згідно з вимогами законодавства, розшук цього громадянина був поновлений”, - зазначив Тракало.
За його словами, відповідна інформація внесена до розшукових баз.
У розшукових обліках МВС зазначається, що серед статей звинувачення - вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах (ст. 189, ч. 3); привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою (ст. 191 ч. 5).
Запобіжний захід щодо Іванющенка не застосовувався.
Як повідомлялося, Юрій Іванющенко, відомий як "Юра Єнакієвський", втік з України після Революції Гідності. Іванющенка підозрювали у заволодінні коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерстві відомого одеського ринку "7 кілометр".
На початку 2017 року суди закрили справу щодо Іванющенка. Верховний суд заявляв, що у цьому винна Генпрокуратура.
Тоді генпрокурор Юрій Луценко говорив, що йдеться про закриття всіх справ проти ексдепутата. Про нові провадження чи підозри правоохоронці після цього не повідомляли.
На початку червня 2019 року стало відомо, що Одеська прокуратура знову закрила справу проти Іванющенка "у зв’язку з встановленням відсутності у діянні складу кримінального правопорушення".
2 липня з'явилось повідомлення, що інформація про розшук Іванющенка зникла з бази Міністерства внутрішніх справ.
5 липня стало відомо, що ГПУ скасувала закриття справ Іванющенка і направила до Нацполіції листа щодо поновлення його розшуку.