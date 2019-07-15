Українські собаки-рятувальники увійшли до сотні найкращих у світі

Одразу чотири кінологічні розрахунки українських рятувальників увійшли до першої сотні за версією Міжнародної організації рятувальних собак (IRO) як кращі пошуково-рятувальні у світі.

Відповідний рейтинг був оприлюднений на сайті організації і враховує професійну майстерність, а також рівень підготовки кінологів та їхніх чотирилапих помічників у період з 1 червня 2018 року по 22 липня 2019 року, повідомляє пресслужба ДСНС.

"Так, станом на 8 липня, серед сотні найкращих є чотири представники ДСНС: Анна Кунічик із Асею (малінуа) та Ірина Давиденко з Аміною (малінуа) з Міжрегіонального центру швидкого реагування (м. Ромни, Сумської області), Сергій Лухін та Кріс (такса) з Навчального центру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (с. Ватутіне, Харківської області), а також Валерій Радченко зі своєю вихованицею Сатті (малінуа) з Мобільного рятувального центру швидкого реагування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сестри малінуа Аміна та Ася посіли 22 та 69 місця відповідно у категорії “Пошук у природному середовищі”.

У свою чергу, Сатті, яка також є представником породи бельгійська вівчарка, показала 68-й результат у категорії “Пошук у техногенному завалі”.

Читайте також: У Рубіжному відкрили містечко для навчання пошукових собак

Єдина ж у Європі пошуково-рятувальна собака породи такса — наш Кріс — знаходиться на 90-ій сходинці.

Фото: ДСНС