Гройсман привітав Францію з Днем взяття Бастилії

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав Францію з національним святом - Днем взяття Бастилії.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні дружня нам Франція відзначає національне свято – День взяття Бастилії. Ця дата вважається початком Великої французької революції, яка заклала основи для єдності, незалежності та демократичного розвитку французької нації і держави", - зазначив Гройсман.

Він подякував Франції за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

"Я вдячний офіційному Парижу, французам за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, за допомогу в боротьбі, яку ми ведемо на східному кордоні, відстоюючи свою незалежність та демократичні цінності, які об’єднують нас з Францією та іншими нашими міжнародними партнерами. Я щиро вітаю наших французьких друзів зі святом. Бажаю Франції і французам миру, добробуту та процвітання!", - наголосив Гройсман.

Як повідомлялося, День взяття Бастилії святкується у Франції щороку 14 липня. Історична подія, яка стало підставою для проголошення свята, відбулася під час Французької революції. Зокрема, 14 липня 1789 року парижани штурмом узяли фортецю-в'язницю. Ця подія вважається початком Великої французької революції, а також символом повалення абсолютизму.