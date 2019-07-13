У Запоріжжі написали листи політв'язню Сенцову та провели флешмоб
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У цей день треба згадати про людину і написати йому листа. Людині, яка перебуває у таких умовах, дуже важливо відчувати підтримку", - говорить організаторка акції Наталя Лобач.
Запоріжці вийшли на акцію та розгорнули плакат з написом "Сенцов+". "Плюс" на плакаті означає, по-перше, дні, які Сенцов проводить за гратами, по-друге, - це інші українці, які утримуються наразі в тюрмах Росії.
Після мовчазної акції учасники написали листи підтримки Сенцову.
Аналогічні мітинги сьогодні відбулися у Києві, Дніпрі, Чернівцях.
Як повідомляв Укрінформ, засудженому в Росії на 20 років колонії українському режисеру Олегу Сенцову в суботу, 13 липня, виповнюється 43 роки. Це вже шостий день народження, який він зустрічає в ув'язненні.