Молодшу школу до 1 вересня забезпечать світловідбивальними жилетами

“Всіх українських учнів 1-4 класів забезпечимо спеціальними жилетами - таким одягом, який дасть можливість бути помітними у темну пору. І фактично із 1 вересня все це запрацює і наші діти будуть у безпеці”, - сказав Гройсман.

На його переконання, ці жилети потрібні дітям, оскільки навчальний рік триває тоді, коли світловий день стає коротшим і учням доводиться повертатися зі школи додому у темний час а у жилетах їх буде видно здалека водіям автомобілів.

“ У кожного буде індивідуальний. Ми подаруємо це кожній дитині”, - сказав Гройсман, продемонструвавши яскраві жилети.

Читайте також: На Вінниччині діятиме програма безпечного харчування для школярів

Як повідомлялося, в Україні у червні запустили кампанію з маркування небезпечних ділянок на дорозі світловідбивачами “100 пунктів безпеки”. Школам, розташованим поруч з небезпечними переходами, роздають світловідбиваючі жилети і манжети, а водіям двоколісних транспортів дарують світловідбиваючі наліпки.