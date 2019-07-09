Експерт пояснив, чим загрожує введення страхової медицини

Без аналізу стану українських закладів охорони здоров’я та значного вкладення коштів у їх діяльність впровадження страхової медицини, що декларують політичні партії у своїх програмах напередодні виборів до Верховної Ради, може бути небезпечним.

Про це на пресконференції в Укрінформі заявив координатор експертної групи Української медичної експертної спільноти (УМЕС), що оцінювала програми політичних партій щодо охорони здоров’я Анатолій Анчішкін.

“Більшість політичних партій у своїх передвиборчих програмах ініціюють впровадження в Україні обов’язкового медичного страхування, а це може бути вкрай небезпечним. Зокрема, якщо перед цим не буде проведено експертизи та не вкладатимуться інвестиції у заклади охорони здоров’я і медичний персонал, то якість медичної допомоги не буде забезпечено. Також, якщо не буде справедливих тарифів, діяльність більшості закладів охорони здоров’я будуть під питанням”, - наголосив Анчішкін.

Експерт поінформував, що було проаналізовано 12 програм політичних партій, які йдуть на дострокові парламентські вибори.

“Рівень презентації програм щодо охорони здоров’я на відповідність науковим критеріям вкрай низький. Водночас політичні партії можна виправдати, бо 5 років реформ та 3 роки потрясінь у системі охорони здоров’я ідуть за відсутності затверджених концепції, стратегії та програми медичних реформ. Зараз ідуть не реформи, а ситуативні заходи, з голосу прийняті управлінські рішення на рівні уряду. Верховна Рада не розуміє ті питання, які виносить уряд, і вони затверджуються. Тому заяви про продовження рефом, які декларують деякі партії, виглядають дивними та є проявами низької якості управління у сфері охорони здоров’я”, - сказав він.

За його словами, більшість виборців не читають партійних програм.

“Водночас програма партії — це інструмент рішення проблем та управлінське рішення на багато років. Проблема охорони здоров’я — проблема політична. Партія, що займається цими проблемами охорони здоров’я, має репутаційні вигоди. Бо на першому місці серед потреб людей, зокрема, в американців — охорона здоров’я, а в українців — корупція. Це є маніпуляція умисного відволікання людини від особистих проблем”, - сказав Анчішкін.

Він висловив сподівання, що політичні партії, які оберуть до парламенту, будуть спроможні на конструктивний діалог.

Експерт також заявив, що дана робота буде корисною, насамперед, для організаторів сфери охорони здоров’я.

“Наші методологічні підходи працюють, концепцію УМЕС розроблено на основі цих методологічних підходів. Ми ще раз переконалися, що людиноцентричність є тем компасом, що веде нас через невизначеність та складність у галузі охорони здоров’я, що є найскладнішою системою у всіх країнах світу. Якщо не буде орієнтації на людину, будуть марними усі інші заходи”, - зазначив Анчішкін.