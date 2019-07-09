Сільське населення України за 10 років скоротилося на 16% - експерт

Економічно активне сільське населення налічує 5,6 млн осіб, за деякими даними, 2 млн з них - трудові мігранти.

Про це в Укрінформі під час круглого столу на тему “Сільський та аграрний розвиток: стан та перспективи” повідомила завідувач відділом секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інституту економіки та прогнозування НАНУ Тамара Осташко.

“Загальна кількість населення - 42,1 млн постійних жителів. З них сільських жителів - 31,1%. Якщо взяти показники 2018 року, фактично за 10 років приблизно на 16% скоротилася чисельність сільського населення. Економічно активного сільського населення від 15 до 70 років зараз 5,6 млн осіб”, - розповіла Осташко.

Вона зазначила, що рівень зайнятості сільського населення у I кварталі 2019 року становив 62,2%, міського населення - 68,2%. За інформацією науковця, загальна кількість зайнятих у сільському господарстві - 2,9 млн осіб. Рівень безробіття серед сільського населення України становить 10,9%, серед міського населення - 9%.

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“Наші колеги з відділу аграрних перетворень дали нам такі дані, що частка самозайнятих і безкоштовно працюючих серед зайнятих у сільському господарстві становить 79,5%. Інша вражаюча цифра - це обсяги трудової міграції. Якщо за офіційними даними кількість трудових мігрантів становить близько 7% від соціально-активного населення, то за неофіційними оцінками, кількість трудових мігрантів із села сягає 2 млн осіб. Якщо кількість активного сільського населення - 5,6 млн осіб, то 2 млн трудових мігрантів - це багато”, - констатувала Осташко.