Побитий ексмер Конотопа: Трішки краще. Але стан - тяжкий

Побитий екс-мер Конотопа Артем Семеніхін потроху видужує.

Про це він повідомив у розмові з кореспондентом Укрінформу.

«Трішки стало краще. Але стан залишається важким», - сказав Семеніхін.

Судячи з його голосу і реакції на запитання, Семеніхіну справді залишається зле.

Одне із запитань журналіста, зокрема, стосувалося його поновлення на посаді мера Конотопа Сумським окружним адміністративним судом 5 липня.

«Я не знаю, як буду діяти в даній ситуації. Можливо все», - лаконічно відповів Семеніхін.

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Як повідомлялося, Сумський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Конотопської міської ради про дострокове припинення повноважень міського голови Артема Семеніхіна.

Він обіймав посаду міського голови Конотопа з листопада 2015 року до 2018 року. До кінця каденції не допрацював. Після тривалого протистояння з депутатським корпусом ті висловили йому недовіру та усунули з посади.

27 червня ц.р. близько 1-ї години ночі на Семеніхіна, члена партії "Свобода", було скоєно напад. Його вдарили по голові, після чого він втратив свідомість. Семеніхіна госпіталізували до Конотопської райлікарні, але згодом перевезли до Київського інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 15/п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, вчинений за попередньою змовою групою осіб у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку) КК України.

Семеніхін балотується у кандидати в народні депутати по виборчому округу № 160 самовисуванцем, і саме це вважає основною причиною нападу на нього.

Водночас поліція, крім громадсько-політичної діяльності потерпілого, розглядає ще й версії нападу на нього з мотивів хуліганства та особистих неприязних стосунків.