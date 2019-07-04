На Майдані попрощалися з волонтеркою Шеремет

На Майдані Незалежності попрощалися з відомою волонтеркою Мариною Шеремет, яка 1 липня загинула в ДТП у Чернігівській області.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Люди зібралися на Майдані Незалежності у Києві, щоб провести в останню путь відому волонтерку Марину Шеремет, яка разом із чоловіком через благодійний фонд допомагала бійцям АТО та дітям Донбасу.

Прощання з Мариною Шеремет на Майдані Незалежності / Фото: Сірик Анатолій. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, Марина Шеремет загинула 1 липня 2019 року в ДТП на Чернігівщині. Аварія сталася у Носівському районі. За інформацією поліції Чернігівської області вона потрапила в аварію, керуючи автомобілем “Дачія Логан”. За півтора кілометра до села Іржавець вона не впоралася з керуванням, авто з’їхало з дороги та зіткнулося з деревом. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Її чоловік Сергій, який сидів поруч, з черепно-мозковою травмою та травмою руки потрапив до реанімації.